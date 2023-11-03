Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: тратить огромные деньги на футболистов — это не выход

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о своём отношении к тратам денег клубами на приобретение футболистов.

«Я никогда не думал, что речь идёт просто о трате денег. Невозможно иметь в команде 24 игрока мирового класса. Это никогда не работает. Это было доказано.

Было доказано, что просто тратить бесконечное количество денег на то, чтобы покупать лучших футболистов — это не выход. Секрет заключается в том, чтобы создать правильную «химию» в команде. Имею в виду сбалансированную команду. Возможно, некоторые игроки не будут принимать участия в каждой игре, но, когда они будут выходить на поле, окажут влияние на ход встречи», — приводит слова Постекоглу BBC.

Напомним, после 10 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 26 очков и находится на первом месте в чемпионате.