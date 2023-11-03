Бышовец: Вера — один из лучших иностранных игроков полузащиты в РПЛ, он поможет «Локо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном трансфере аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в стан железнодорожников.

«Вера — один из лучших иностранных игроков средней линии в чемпионате России. Его креативность на достаточно высоком уровне, думаю, такой игрок не помешает «Локомотиву». Он умеет не только созидать, но и завершать. Это однозначно приобретение.

Кого Вера может вытеснить из состава? Будет зависеть, как его примет команда. Потом нужно доверие тренера. Если говорить о конкуренции, то тот же Баринов — это не игрок, нацеленный на атаку. Вера — это по позиции ближе к Миранчуку. Средняя линия «Локомотива» иногда страдает от однообразия атаки в позиционном плане и игре на центрального нападающего, Дзюбу. Это и слабость «Локомотива».

Тяжело ли будет Вере адаптироваться, учитывая отсутствие в «Локомотиве» испаноговорящих игроков, в отличие от «Оренбурга»? Он поиграл в «Оренбурге», это уже не будет недостатком. Он адаптирован. Общения на игровом и бытовом уровне будет достаточно», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в московский «Локомотив». По сведениям источника, клубы практически договорились между собой о переходе 26-летнего футболиста. Сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.