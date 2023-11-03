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В «Милане» опровергли информацию о том, что в клубе знали об игровой зависимости Тонали

В «Милане» опровергли информацию о том, что в клубе знали об игровой зависимости Тонали
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В «Милане» отреагировали на слова спортивного директора «Ньюкасла» Дэна Эшуорта, который не стал отрицать, что в итальянском клубе могли знать о совершении полузащитником Сандро Тонали нелегальных ставок.

«Мы впервые узнали о зависимости Тонали из прессы, и мы знаем только то, о чём прочитали. Больше ничего мы не знаем», – цитирует представителей «Милана» журналист Крейг Хоуп.

Напомним, в минувшем октябре итальянский футболист получил десятимесячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024, если сборная Италии сможет пройти квалификацию на этот турнир. Также Футбольная ассоциация Англии инициировала расследование, чтобы выяснить, играл ли Тонали на ставках, уже выступая за «Ньюкасл».

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