Арестованы шесть фанатов, выбежавших на поле в матче «Эспаньол» — «Барселона»

Сегодня, 3 ноября, были задержаны шесть фанатов, которые выбежали на поле после поражения «Эспаньола» в матче с «Барселоной», который состоялся в мае минувшего сезона (4:2). Об этом информирует ESPN со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что все арестованные являются мужчинами в возрасте от 23 до 46 лет. Каждому из них предъявлены обвинения в причинении ущерба стадиону на сумму более € 30 тыс. Расследование инцидента с выбежавшими болельщиками продолжается, в связи с чем возможны новые аресты в ближайшие дни. Подчёркивается, что после того, как эти фанаты оказались на поле, они вступили в конфликт с сотрудниками службы безопасности, бросали в них различные предметы, а также сломали камеру одного из журналистов.

Фанаты «Эспаньола» чуть не напали на игроков «Барселоны»:

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