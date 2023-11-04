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Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» и упустил возможность догнать «Реал» в таблице Ла Лиги

«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» и упустил возможность догнать «Реал» в таблице Ла Лиги
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Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, где встречались «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Лас-Пальмас» одержал победу над «Атлетико» со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте Кирьян Родригес открыл счёт в матче, выведя «Лас-Пальмас» вперёд.

Видео: Родригес открыл счёт в матче:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На 75-й минуте Бенито Рамирес удвоил преимущество хозяев во встрече.

На 83-й минуте Альваро Мората отыграл один мяч.

Гол Мораты так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 2:1, победа «Лас-Пальмаса».

После результата данного матча «Атлетико» остался на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Симеоне набрала 25 очков после 11 матчей. «Лас-Пальмас» же поднялся на девятую строчку, заработав 17 очков в 12 встречах. Лидирует «Реал» (28).

Испания - Примера . 12-й тур
03 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Родригес – 51'     2:0 Рамирес – 75'     2:1 Мората – 83'    
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