«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся один из матчей 11-го тура французской Лиги 1, в рамках которого местный «ПСЖ» сыграл против «Монпелье». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 10-й минуте встречи «ПСЖ» открыл счёт в матче. В его составе после паса защитника Ашрафа Хакими голом отметился полузащитник Ли Кан Ин. На 58-й минуте хавбек Уоррен Заир-Эмери с передачи вингера Усмана Дембеле удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте полузащитник парижан Витинья довёл дело до разгрома – ассистировал ему всё тот же Хакими.

Таким образом, после сегодняшнего матча «ПСЖ» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» с 11 очками остался на 11-й строчке Лиги 1.