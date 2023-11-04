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«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1
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В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся один из матчей 11-го тура французской Лиги 1, в рамках которого местный «ПСЖ» сыграл против «Монпелье». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 10-й минуте встречи «ПСЖ» открыл счёт в матче. В его составе после паса защитника Ашрафа Хакими голом отметился полузащитник Ли Кан Ин. На 58-й минуте хавбек Уоррен Заир-Эмери с передачи вингера Усмана Дембеле удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте полузащитник парижан Витинья довёл дело до разгрома – ассистировал ему всё тот же Хакими.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
03 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Ин – 10'     2:0 Заир-Эмери – 58'     3:0 Vitinha – 66'    

Таким образом, после сегодняшнего матча «ПСЖ» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» с 11 очками остался на 11-й строчке Лиги 1.

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