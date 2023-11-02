«ПСЖ» — «Монпелье». Мбаппе нашёл общий знаменатель с Луисом Энрике

3 ноября состоится матч 11-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех провансальцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются тоже за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье» 3 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» (03.11.2023)

Позади матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. На 3 ноября запланирована встреча, которая откроет программу 11-го тура чемпионата Франции. На стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» примет «Монпелье». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Парижане отнюдь не лучшим образом начали сезон по нескольким причинам. Во-первых, была накалена обстановка с Килианом Мбаппе, который отказался продлевать контракт с клубом. Во-вторых, Луис Энрике занимался перестройкой команды. Испанский специалист прививал ей привычные для себя идеологию и стиль.

Кроме того, возникли проблемы с освоением у приобретённых «ПСЖ» летом футболистов. Миновав период адаптации и уладив на время разногласия с Мбаппе, красно-синие преобразились в лучшую сторону. В последних трёх матчах в Лиге 1 они победили «Ренн» (3:1), «Страсбург» (3:0) и «Брест» (3:2), на выезде.

Кроме того, подопечные Энрике поднялись на первую строчку в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов, разгромив во встрече 3-го тура «Милан» (3:0). Во всех этих четырёх играх парижане с большим перевесом выиграли по владению мячом и нанесли на порядок больше ударов, в частности в створ, чем соперники.

Особую роль в успехах парижан сыграл как раз Мбаппе. В этих четырёх встречах он записал на свой счёт четыре мяча, а также отметился одной результативной передачей. Нападающий адаптировался к требованиям Энрике и после крайне неудачного отрезка сезона вернул былые кондиции.

По итогам недавнего голосования за «Золотой мяч» француз занял третье место. В этом сезоне он принял участие в 11 встречах в составе красно-синих, в которых забил 12 мячей и сделал одну результативную передачу. Скорее всего, порадует Мбаппе и в грядущем матче.

«Монпелье» в девяти встречах в чемпионате Франции добыл только три победы. Причём все одержал в играх с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами — идущим на последнем месте «Лионом» (4:1), «Лорьяном» (3:0) и «Тулузой» (3:0).

Также подопечные Мишеля Дер Закаряна сыграли вничью с «Гавром» (2:2), «Страсбургом» (2:2) и «Ренном» (0:0). Уступили они «Реймсу» (1:3), «Лиллю» (0:1) и «Нанту» (0:2). Таким образом, «паладины» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице первенства. Атмосфера в раздевалке у них царит не из лучших.

Недавно появилась информация о том, что Дер Закарян на тренировке подрался с защитником «Монпелье» Мамаду Сако. По сведениям источника, 33-летний футболист разозлился на специалиста из-за не зафиксированного на себе фола во время двусторонки.

В ответ тренер накричал на футболиста и назвал его плаксой. Защитник толкнул Дер Закаряна и в итоге был временно отстранён. В среду он прибыл на тренировочную базу «паладинов», но до занятий допущен не был. Не исключено, что в ближайшем будущем контракт с Сако будет расторгнут.

Сделать ставку на то, что в грядущем матче сыграет ИТ1Б 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В семи из восьми последних очных встреч в чемпионате Франции парижане одержали победы и забивали не менее трёх мячей. Другая игра ознаменовалась результативной ничьей — 2:2.

Сенсации не ждём. У красно-синих намного лучше комплектация состава и рисунок футбола. Дополнительную мотивацию им даёт чемпионская гонка. Парижане располагаются на второй строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующей «Ниццы» составляет одно очко.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье» 3 ноября 2023 года

Луис Энрике полностью освоился и поставил команде доминирующий атакующий футбол. У парижан есть все шансы продлить серию из результативных побед во всех турнирах до пяти матчей. История очных встреч только за. Маловероятно, что на выезде «Монпелье» удастся хотя бы навязать борьбу красно-синим. У него в составе нет таких звёздных футболистов, как у «ПСЖ». Да и конфликт Дер Закаряна с Сако наверняка негативно отразится на атмосфере в раздевалке «паладинов».

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 мяча за 1.88.