«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Чичарито

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что расстался с мексиканским нападающим Хавьером «Чичарито» Эрнандесом после истечения срока его контракта.

«Мы благодарны Хавьеру за его преданность делу и вклад в развитие «Лос-Анджелес Гэлакси». Четыре сезона в «Гэлакси» Хавьер был страстным лидером нашего клуба на поле и за его пределами. Мы желаем ему всего наилучшего в его движении вперёд», — сказал главный тренер и спортивный директор Грег Вэнни.

35-летний Эрнандес не играл за «Гэлакси» с июня из-за травмы передней крестообразной связки. Теперь он стал свободным агентом. Всего с 2020 года мексиканец провёл 82 встречи за калифорнийцев, забил 39 голов и сделал шесть передач. В 2021 и 2022 годах Эрнандес принимал участие в Матчах всех звёзд МЛС, а также получал призы как лучший игрок своей команды.