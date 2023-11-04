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Экс-игрок «Челси» Демба Ба поддержал Анвара Эль-Гази

Экс-игрок «Челси» Демба Ба поддержал Анвара Эль-Гази
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Бывший нападающий лондонского «Челси» Демба Ба считает несправедливым отношение к нидерландскому футболисту, бывшему игроку «Майнца» Анвару Эль-Гази.

«Вы хотите сказать, что ему следовало бы жалеть о том, что он поддержал бедных мирных жителей (в том числе младенцев и детей), которых убивают? В каком мире мы живём...» – написал Ба в одной из социальных сетей.

Напомним, 3 ноября немецкий футбольный клуб «Майнц» заявил о расторжении контракта с Анваром Эль-Гази в ответ на посты футболиста в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. 1 ноября Эль-Гази опубликовал второй пост в поддержку Палестины, где уточнил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание. Ещё раньше нидерландский футболист опубликовал ещё один пост в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства.

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