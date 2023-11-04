Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Центральный защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в «Аль-Наср». Об этом пишет Football Transfers.

Как сообщает источник, в минувшее трансферное окно «Аль-Наср» контактировал с Вараном и предлагал ему подписать соглашение. Рафаэль отказался и решил сосредоточиться на выступлениях за «Манчестер Юнайтед». Но тяжёлое начало сезона изменило настрой защитника. И теперь француз готов рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Отмечается, что «Аль-Наср» хотел бы закрыть сделку по трансферу Рафаэля в январе 2024 года.

Напомним, Варан с августа 2021 года выступает в составе «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт французского футболиста с клубом из Англии рассчитан до июня 2025 года.