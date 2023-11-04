Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Ли Кан Ин — отличное подписание для клуба

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике парижского клуба Ли Кан Ине после минувшего матча чемпионата Франции с «Монпелье» (3:0), в котором корейский футболист забил победный гол своей команды.

«Ли Кан Ин молод, но он способен играть и в атаке, и в обороне, может заходить в штрафную, атаковать с флангов, защищаться, забивать. Он является полноценным игроком. Это отличное подписание для клуба. Когда мы подписывали его, мы знали о его потенциале. Ему есть куда прогрессировать, но он хорошо работает», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, корейский футболист перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Мальорки». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.