Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Монпелье»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на победу своей команды в матче с «Монпелье».

«Мне очень нравится «Монпелье», у них мастеровитые игроки, против них трудно найти свободные зоны. Хорошо, что мы забили с первого же момента – это нас немного успокоило», – приводит слова Энрике L’Équipe.

В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялся один из матчей 11-го тура французской Лиги 1, в рамках которого местный «ПСЖ» сыграл с «Монпелье». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0. В составе «ПСЖ» отличились полузащитники Ли Кан Ин, Уоррен Заир-Эмери и Витинья.

Парижане набрали 26 очков и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре команда Энрике сыграет с «Реймсом».