Тен Хаг: давление на меня в «Юнайтед» сейчас не отличается от других периодов в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чувствует ли он давление из-за неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.

«Это давление ничем не отличается от других периодов в клубе. Я не думаю о вещах, находящихся вне команды.

Иногда мне необходимо расслабиться для того, чтобы получить энергию, но сейчас я работаю по 24 часа семь дней в неделю и думаю о том, как мне принять правильное решение», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 4 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.