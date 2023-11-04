«Это неприемлемо». Тен Хаг высказался о походе Рашфорда в ночной клуб после игры с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал тот факт, что после матча минувшего тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» разгромно проиграли «Манчестер Сити» (3:0), нападающий команды Маркус Рашфорд отправился в ночной клуб.

«Да, мне известно о сложившейся ситуации, и я говорил с ним об этом. Это неприемлемо. Я сказал ему об этом. Он извинился, и всё. В остальном это внутреннее дело клуба», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Подчёркивается, что нидерландский специалист отказался отвечать на вопрос о том, будет ли Рашфорд оштрафован за свой поступок.

Напомним, после десяти туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице.