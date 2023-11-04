Тренер «Реала» Анчелотти: постепенно Арда Гюлер будет получать игровое время

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о физическом состоянии полузащитника «сливочных» Арды Гюлера.

«Он начал тренироваться с командой на текущей неделе. Завтра он будет в составе. Постепенно он будет получать игровое время.

Арда Гюлер — игрок атаки. Он может играть как полузащитник, центральный нападающий или правый вингер», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Гюлер перешёл в мадридский клуб в минувшее трансферное окно, однако ещё не провёл ни одного матча за команду Анчелотти, поскольку летом получил травму.

В прошлом сезоне Гюлер провёл за «Фенербахче» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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