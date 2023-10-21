Карло Анчелотти: вскоре Гюлер будет готов показать миру свои многочисленные качества

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, когда следует ожидать дебюта 18-летнего вингера Арды Гюлера.

«Гюлер ещё молод. Он должен хорошо адаптироваться, ему все помогают. Он не очень рад, потому что хотел начать по-другому.

Однако у него есть всё время на свете, чтобы добиться успеха здесь. В скором времени он будет готов показать миру все свои многочисленные качества», – приводит слова Анчелотти Football Espana.

Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» в минувшее летнее трансферное окно за € 20+10 млн. На данный момент хавбек не успел провести ни одной игры за мадридскую команду. Ближайший матч «Реала» состоится в субботу, 21 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Мадридцы на выезде сыграют с «Севильей».