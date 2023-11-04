Колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией, если отец Диаса не будет освобождён

Колумбийские поклонники футбола требуют приостановить грядущий матч южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Колумбии сыграет с Бразилией, в случае, если похитители отца вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса не вернут его домой. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что минувшей ночью бывший кандидат в президенты Колумбии Рой Баррерас собрал около 100 соотечественников для того, чтобы выступить с призывом приостановки матча Колумбия — Бразилия, если Луис Мануэль Диас к тому моменту по-прежнему будет находиться у Армии национального освобождения. Подчёркивается, что политика поддержала колумбийская футболистка «Брайтона» Джорелин Карабали.

Напомним, ранее в СМИ появилось заявление от похитителей отца Диаса, в котором они сообщили, что вернут его домой в ближайшее время.

Матч национальной команды Колумбии с Бразилией должен состояться 17 ноября в 3:00 мск.