ЭСК РФС: судья Безбородов верно удалил защитника «Спартака» Бабича в игре с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила решение арбитра Владислава Безбородова показать вторую жёлтую карточку защитнику «Спартака» Срджану Бабичу в игре 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Спартак» №6 Срджана Бабича на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» №20 Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем он был удалён с поля.

В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а VAR только оказал помощь в идентификации игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу VAR», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.