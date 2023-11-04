Тренер «Реала» Анчелотти рассказал, есть ли недостатки у Джуда Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, есть ли недостатки у полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«На текущий момент он не проявил каких-либо недостатков. Ему не нужно совершенствоваться, на таком высоком уровне главное — это постоянство. Что отличает великих игроков, так это постоянство в матчах. Пока что у него это получается. Я также отмечу ту работу, которую он проделывает с мячом и без мяча. Его физическое развитие находится на высоком уровне, как и должно быть для игрока с его характеристиками», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

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