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«Салернитана» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Серии A

«Салернитана» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Серии A
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Сегодня, 4 ноября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии A между «Салернитаной» и «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Ареки» в Салерно. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Италия - Серия А . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Салернитана
Салерно
1-й тайм
0 : 0
Наполи
Неаполь

Стали известны стартовые составы команд.

«Салернитана»: Очоа, Маццокки, Фасио, Пирола, Брадарич, Леговски, Кулибали, Кандрева, Диа, Чауна, Иквуэмеси.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Оливейра, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Распадори, Политано.

«Салернитана» имеет на своём счету четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи», в активе которого 18 баллов, располагается на пятом месте.

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