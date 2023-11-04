«Салернитана» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Серии A

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии A между «Салернитаной» и «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Ареки» в Салерно. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Салернитана»: Очоа, Маццокки, Фасио, Пирола, Брадарич, Леговски, Кулибали, Кандрева, Диа, Чауна, Иквуэмеси.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Оливейра, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Распадори, Политано.

«Салернитана» имеет на своём счету четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи», в активе которого 18 баллов, располагается на пятом месте.