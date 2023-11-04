«Факел» достиг волевой победы, обыграв «Ахмат»

Сегодня, 4 ноября, проходила встреча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу воронежцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте Дарко Тодорович принял мяч рядом с правым углом штрафной, развернулся, сделал несколько шагов параллельно линии штрафной и ударил, попав в девятку.

На 59-й минуте Евгений Марков остановил мяч после передачи на левом краю штрафной, качнул Тодоровича и прекрасным ударом попал точно в правую девятку.

На 90+3-й минуте Вячеслав Якимов вывел гостей вперёд.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, с 12 очками. «Факел» поднялся на девятое место и в своём активе имеет 18 баллов.