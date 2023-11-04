Эрик тен Хаг делит первое место в списке тренеров «МЮ», быстрее всего достигших 50 побед

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» сумел одолеть соперника — 1:0.

После данного матча нидерландский специалист Эрик тен Хаг вышел на первое место в списке тренеров «красных дьяволов», которые быстрее всего достигли 50 побед за клуб. Тен Хагу понадобилось 78 игр, чтобы достичь этой отметки, соответственно, он делит первое место с Эрнестом Мэнгналлом (тренировал «Манчестер Юнайтед с 1903 по 1912 год), которой достиг той же планки за те же 78 матчей. На втором месте в данном списке располагается Жозе Моуринью — у него 50 побед за 81 игру. Замыкает тройку лидеров Уле-Гуннар Сульшер, у норвежца 50 побед за 92 игры.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 11 встречах.