Асхабадзе: с «Ахматом» «Факел» одержал одну из важнейших побед в сезоне

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал волевую победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Верить в свою команду до самого конца футбол учит. Я верил, что команда сможет забить, реабилитироваться. Достаточно вспомнить, сколько мы в прошлом сезоне пропустили нелепых голов в концовках.

Мы сегодня одержали одну из важнейших побед в сезоне. В первом тайме «Факел» не играл на максимум. Но во втором тайме мы побежали в атаку, рационально распределили силы, за что были вознаграждены», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, с 12 очками. «Факел» поднялся на девятое место и в своём активе имеет 18 баллов.