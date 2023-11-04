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«Лейпциг» на выезде уступил «Майнцу» в матче Бундеслиги

«Лейпциг» на выезде уступил «Майнцу» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). «Майнц» уверенно обыграл соперника — 2:0.

Хозяева открыли счёт в матче лишь на 76-й минуте — отличился полузащитник Ли Джэ Сон. Спустя четыре минуты хавбек Леандро Баррейро установил окончательный итог — 2:0 в пользу «Майнца».

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Германии «Лейпциг» занимает пятое место, набрав 20 очков после 11 туров. «Майнц» располагается на предпоследней, 17-й строчке. Команда набрала шесть очков.

В прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 1:1. А уже в ответном матче «Майнц» разгромил «быков» со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Сон – 76'     2:0 Баррейро – 80'    
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