«Лейпциг» на выезде уступил «Майнцу» в матче Бундеслиги

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). «Майнц» уверенно обыграл соперника — 2:0.
Хозяева открыли счёт в матче лишь на 76-й минуте — отличился полузащитник Ли Джэ Сон. Спустя четыре минуты хавбек Леандро Баррейро установил окончательный итог — 2:0 в пользу «Майнца».
Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Германии «Лейпциг» занимает пятое место, набрав 20 очков после 11 туров. «Майнц» располагается на предпоследней, 17-й строчке. Команда набрала шесть очков.
В прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 1:1. А уже в ответном матче «Майнц» разгромил «быков» со счётом 3:0.
- 4 ноября 2023
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