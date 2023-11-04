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Асхабадзе: Ташуев уже один из лучших тренеров в истории «Факела»

Асхабадзе: Ташуев уже один из лучших тренеров в истории «Факела»
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, можно ли назвать главного тренера команды Сергея Ташуева лучшим тренером в РПЛ, отметив, что он уже один из лучших в истории воронежцев.

«Ташуев — лучший тренер в РПЛ? Будем судить по окончанию сезона, но тот факт, что он уже один из лучших в истории «Факела», — 100%», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 4 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ахматом». Команда Сергея Ташуева одержала волевую победу со счётом 2:1. После данного матча «Факел» поднялся на девятое место и в своём активе имеет 18 баллов. После 14 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, с 12 очками.

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