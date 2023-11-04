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«Ньюкасл» — «Арсенал»: «сороки» вышли вперёд на 64-й минуте матча

«Ньюкасл» — «Арсенал»: «сороки» вышли вперёд на 64-й минуте матча
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В эти минуты проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ньюкасл» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Гордон – 64'    

На 67-й минуте «Ньюкаслу» удалось открыть счёт в матче, отличился форвард команды Энтони Гордон — 1:0.

После 10 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 17 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге английской Премьер-лиги команды сыграли вничью, а во втором «Арсенал» на выезде был сильнее соперника — 2:0.

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