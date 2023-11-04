Биджиев: «Крылья Советов» способны взломать любую оборону

Бывший вратарь московского ЦСКА, ныне тренирующий нальчикский «Спартак», Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«Я бы не сказал, что «Крылья Советов» стали заметно хуже играть в последнее время. Несмотря на ничейный результат против «Оренбурга», самарцы в том матче выглядели очень прилично. Я думаю, в первом тайме они должны были забивать несколько голов. Но после перерыва «Крылья Советов» при счёте 1:0 пропустили ответный мяч на контратаке и где-то подрастерялись.

Самарцы показывают хороший живой футбол. Не думаю, что для «Краснодара» ближайший матч станет лёгкой прогулкой. Тем более он понимает, что любая осечка будет стоить ему первого места. «Крылья» в этом смысле находятся в другой ситуации. У них команда молодая, и никаких суперзадач перед ней не ставилось, поэтому на них нет такого психологического давления.

Я думаю, в этом плане у Самары есть определённого рода преимущество. Добавлю ещё, что «Крылья Советов» способны взломать любую оборону, – мы это неоднократно видели. Поэтому «Краснодару» предстоит игра достаточно непростая. Но если он проведёт её стабильно и сбалансированно, как большинство матчей чемпионата до этого, то, наверное, победит с разницей в один мяч», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Встреча между командами состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало игры в 14:00 мск. На данный момент после 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке с 22 очками. «Краснодар» является лидером чемпионата с 28 баллами.