Уткин: как Ташуев эффектно наказал «Ахмат»! На месте Ромащенко я бы думал о новой работе

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал волевую победу «Факела» Сергея Ташуева над бывшим клубом специалиста «Ахматом» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1), а также посоветовал главному тренеру грозненцев Мирославу Ромащенко думать о новом месте работы.

«Как Ташуев эффектно наказал «Ахмат», который его уволил! Равная игра, потом «Факел» пропускает, проходит 15 минут после перерыва — и весьма эффектный гол Маркова дает «Факелу», а значит, и игре, огня! И потом победный Воронеж вносит на 90+.

О чём это говорит? Я огрубляю, но тем не менее. Первый гол, который ответный, — следствие работы в раздевалке. Неважно какой — тактической или взбодрительно-криковой. И второй, победный — это характер, лучшая, чем у соперника, физика… Ну, вы понимаете. Выжато из «Факела» всё до последней искорки. На месте Мирослава Ромащенко я бы думал о новом месте работы с Нового Года. Или раньше», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, на данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, с 12 очками. «Факел» поднялся на девятое место и в своём активе имеет 18 баллов.