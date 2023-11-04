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Арбитр Уэлч стала первой женщиной-рефери в истории АПЛ

Арбитр Уэлч стала первой женщиной-рефери в истории АПЛ
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Арбитр Ребекка Уэлч стала первой женщиной-рефери в истории английской Премьер-лиги, которая была судьёй на матче мужских команд, сообщает Bleacher Report.

Английский арбитр была четвёртым судьёй матча АПЛ «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» (0:1) и, таким образом, стала первой женщиной-рефери, которая приняла участие в матче мужских команд.

Уэлч ранее судила мужские матчи в качестве главного судьи, однако эти игры были в Чемпионшипе (1), Лиге 1 (2) и Лиге 2 (1).

Напомним, в российском футболе женщина-рефери Вера Опейкина отсудила три матча Фонбет Кубка России, где две игры были с участием команд МИР РПЛ. Также арбитр участвовала в матчах российского чемпионата в роли ассистента VAR и ещё была главным арбитром в играх ЛЕОН-Второй лиги.

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