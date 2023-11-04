Экс-агент Яя Туре сообщил, что его клиент мог перейти в «Зенит» из «Ман Сити» в 2017 году

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что его тогдашний клиент Яя Туре мог перейти в санкт-петербургский «Зенит» из «Манчестер Сити» в 2017 году.

«Нужно понимать, куда он перешёл — к Манчини. Это его первый тренер в «Манчестер Сити». Манчини его очень любит как футболиста. Это грамотный специалист, который умеет работать. Когда Манчини возглавил «Зенит», первое, что он сказал: «Хочу, чтобы купили Яя Туре». Тогда ещё был жив Константин Сарсания (бывший спортивный директор «Зенита». — Прим. «Чемпионата»), он мне позвонил спросить про трансфер, но я сказал, что на следующий день мы продлеваем контракт с «Манчестер Сити».

У Яя и Манчини отличный тандем. Яя хорошо разбирается в футболе. Последнее время он был вторым тренером в «Стандард Льеж». Главным тренером ещё не может быть, потому что не имеет категории Pro. Но переезд в Саудовскую Аравию даёт ему уверенность, потому что там сейчас футбольный бум. Плюс, будучи помощником Манчини, который выиграл чемпионат Европы, Яя может многому у него научиться», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Яя Туре выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. В 2017 году «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини, который ранее работал тренером «горожан». 3 ноября 2023 года стало известно, что 40-летний Яя Туре вошёл в тренерский штаб Манчини в сборной Саудовской Аравии.