Яя Туре стал помощником Манчини в сборной Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Шахтёра» Яя Туре официально стал помощником главного тренера сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды на своём сайте.

Контракт с ивуарийским специалистом был заключён по просьбе итальянского наставника сборной.

40-летний Туре уже успел поработать в качестве ассистента в донецком «Олимпике» и в грозненском «Ахмате». В последнее время специалист работал тренером в академии лондонского «Тоттенхэма».

Напомним, Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии минувшим летом. По информации СМИ, итальянский тренер подписал контракт до 2026 года, а зарплата по этому соглашению составляет € 20 млн в год.