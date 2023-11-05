Пирс Морган — о голе «Ньюкасла» «Арсеналу»: жалкое зрелище. VAR — лучший игрок матча

Журналист, телеведущий, а также болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался о спорном забитом мяче «Ньюкасла» в матче 11-го тура АПЛ с «канонирами», который принёс «сорокам» победу (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.

«Итак, мы все просто наблюдали, как мяч вышел из игры, затем на Габриэле сфолили, а затем был чистый офсайд. Но VAR все же засчитал «Ньюкаслу» гол. Просто жалкое зрелище.

VAR был лучшим игроком матча в составе «Ньюкасла», но мы заслужили проиграть. «Арсенал» был ужасен. Только Деклан Райс заслуживает похвалы. Пока у нас нет подходящего нападающего, а Артета будет упорно продолжать этот нелепый фарс с Хаверцем, мы не выиграем АПЛ», — написал Морган в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после матча 11-го тура «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.