Бышовец — о победной серии «Зенита»: проигранные матчи на старте сезона оздоровили команду

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на выезде переиграл «Балтику» — 2:0.

«Понятно, что инициативой владели питерцы. Это вполне естественно. Но в первом тайме сама структура действий «Балтики» выглядела достаточно рационально. Практически лишили гостей пространства. В единоборствах тоже было выдержано ограничение атаки «Зенита». Тем не менее без контригры очень сложно — обороне приходится постоянно оказываться под давлением. Это всегда чревато ошибкой. Хотя надо отдать должное, что случайности в забитом мяче Сергеева нет. Думаю, всё к этому шло.

При этом «Балтика» в целом сбалансированная команда, но этого очень мало. Необходимо в каждой линии иметь лидера, что есть у «Зенита» как раз. Это влияет и на качество, и на результат. Хотя в целом положительно оцениваю работу Игнашевича. Просто в перспективе калининградцам надо усиливать отдельные позиции.

Думаю, четыре победы «Зенита» подряд сейчас — результат не самого мощного старта чемпионата, когда сине‑бело‑голубым не удалось находиться в оптимальном состоянии и составе. Плюс для некоторых игроков победы в чемпионатах создали некую вальяжность в оценке соперников. И проигранные матчи в том числе по игре в итоге оздоровили команду», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

«Зенит» после победы над «Балтикой» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе.