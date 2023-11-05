Инсайдер Романо объяснил, почему «Реал» выступил с заявлением по Мбаппе

Известный инсайдер Фабрицио Романо объяснил, почему «Реал» выступил с заявлением по поводу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Ранее «Реал» назвал ложью информацию о том, что клуб ведёт переговоры с французским форвардом.

По словам Романо, «Реал» сделал это заявление, поскольку не хочет, чтобы у футболиста возникли напряжённые отношения с его нынешним клубом. При этом, на самом деле «Реал» всё ещё считает Мбаппе своей главной трансферной целью на лето 2024 года. Клуб надеется, что ему удастся получить Мбаппе бесплатно.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и 1 результативную передачу.

Материалы по теме «Реал» отреагировал на слухи о переговорах с Килианом Мбаппе

Килиан Мбаппе посетил турнир PFL во Франции