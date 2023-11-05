Алонсо: успех «Краснодара» — это не секрет, только упорная работа

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о залогах успеха команды в нынешнем сезоне и конкуренции с «Зенитом» за победу в чемпионате.

«Успех «Краснодара» это не секрет — только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать. Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы в матче с «Балтикой» (2:0) «Зенит» на данный момент вырвался в лидеры Российской Премьер-лиги, набрав 29 очков после 14 матчей. У краснодарской команды 28 очков после 13 встреч. Сегодня, 5 ноября, команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов».