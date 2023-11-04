Петржела: «Краснодар» — достойный конкурент. Но у «Зенита» более опытная команда

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербуржской команды на золото в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Пока нельзя сказать, что «Зенит» ничего не остановит на пути к чемпионству. Но «Зенит» — весомый фаворит, у них лучшая команда. Да, «Краснодар» точно достойный конкурент в этом сезоне. Но у «Зенита» более опытная команда. Это в конечном итоге решит всё», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

В субботу, 4 ноября, «Зенит» на выезде уверенно обыграл «Балтику» в матче 14‑го тура со счётом 2:0. Для петербуржцев эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар» (28), набрав 29 очков.

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пять чемпионских титулов в последних пяти розыгрышах РПЛ.