«Ахмат» предложил боснийскому защитнику Тодоровичу трёхлетний контракт

Грозненский «Ахмат» предложил боснийскому защитнику Дарко Тодоровичу продлить действующий контракт. Клуб хочет, чтобы футболист остался ещё на три года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, грозненцы довольны выступлениями игрока. Пока сторонам не удалось прийти к компромиссу, защитник хочет немного более существенного повышения зарплаты. Переговоры продолжатся.

Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 19 матчей во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.