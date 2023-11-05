Андрей Аршавин назвал два клуба-открытия текущего сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом», а также назвал два клуба-открытия текущего сезона РПЛ.

«Факел», на мой взгляд, является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать. Казалось, что тут есть шансы, но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 4 ноября, «Факел» одержал волевую победу над «Ахматом» со счётом 2:1. В составе грозненцев отличился боснийский защитник Дарко Тодорович. В составе воронежцев голы забили Евгений Марков и Вячеслав Якимов.