Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На матче между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг

На матче между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». На этой игре ожидается аншлаг — около 30 тыс. болельщиков. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, для посещения встречи требуется Fan ID.

Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Кордоба – 16'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android