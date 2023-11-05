На матче между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
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Сегодня, 5 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». На этой игре ожидается аншлаг — около 30 тыс. болельщиков. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Напомним, для посещения встречи требуется Fan ID.
Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.
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