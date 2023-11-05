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Удаление вратаря «Сокола» помогло «Тюмени» возглавить турнирную таблицу Первой лиги

Удаление вратаря «Сокола» помогло «Тюмени» возглавить турнирную таблицу Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и саратовским «Соколом». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

На 38-й минуте матча голкипер саратовской команды Пётр Косаревский получил красную карточку, после чего нападающий «Тюмени» Илья Порохов не реализовал пенальти. В середине второго тайма Иван Маркелов открыл счёт и вывел «Тюмень» вперёд. Ближе к концу основного времени игры Порохов реабилитировался, отправив второй мяч в ворота «Сокола» и установив окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Тюмень» возглавила турнирную таблицу Первой лиги, набрав 32 очка после 17 проведённых матчей. «Сокол» находится на 14-й строчке, имея в своём активе 19 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 17-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Маркелов – 64'     2:0 Порохов – 82'    
Удаления: нет / Косаревский – 38'
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