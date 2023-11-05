Клубы из Саудовской Аравии и АПЛ проявляют интерес к игроку «Аякса» Бергвейну

Клубы из Саудовской Аравии предпримут попытки приобрести вингера «Аякса» Стивена Бергвейна в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, саудовские клубы интересовались нидерландским футболистом ещё минувшим летом и не утратили желания купить его до сих пор. Также подчёркивается, что несколько клубов английской Премьер-лиги хотят видеть игрока в своём составе, однако названия этих клубов не указываются.

Напомним, Бергвейн перешёл в «Аякс» из «Тоттенхэма» в 2022 году. За это время вингер принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и восьмью результативными передачами. Действующий контракт Бергвейна рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.