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Саудовская Аравия планирует приобрести права на проведение «Мастерса» в Мадриде или Майами

Саудовская Аравия планирует приобрести права на проведение «Мастерса» в Мадриде или Майами
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Представители инвестиционных фондов Саудовской Аравии рассматривают возможность покупки прав на проведение турнира серии «Мастерс» у организаторов в Мадриде или Майами, сообщает The Athletic.

Эти турниры принадлежат компании IMG (International Management Group). По информации источника, стороны проводят предварительные переговоры, которые могут провалиться на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Саудовская Аравия была заинтересована в проведении Итогового турнира WTA — 2023, однако в итоге было решено провести соревнования в Канкуне (Мексика).

Напомним, в нынешнем сезоне на территории Саудовской Аравии прошёл выставочный турнир. Мадридский «Мастерс» проходит в апреле на грунтовых кортах, а турнир в Майами проводится в конце марта на хардовом покрытии.

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