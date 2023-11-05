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Тимур Гурцкая: цена Медины миллион, в Латинской Америке миллиард таких игроков

Тимур Гурцкая: цена Медины миллион, в Латинской Америке миллиард таких игроков
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал приобретения московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Олег Рябчук нормальный парень, но он не сильнее Даниила Хлусевича — ни в обороне, ни в атаке. «Олимпиакос» понял момент, когда сорвался защитник из «Сассуоло», и поднял цену.

Не понимаю позицию Хесуса Медины. Его цена миллион, в Латинской Америке миллиард таких игроков. Его более-менее хорошее качество — стандарты, но он подаёт хуже, чем Эдуард Сперцян.

У Тео Бонгонда есть качества, он выделялся в Бельгии, но в Испании застопорился, против него играть легко — если оставишь в чистом поле, то убежит.

Срджан Бабич — более-менее. Когда он стал играть, и Алексис Дуарте стал играть надёжнее. Не понимаю отношение Гильермо Абаскаля — как будто есть любимчики среди иностранцев: Дуарте прощается многое, например, Бонгонда назад не возвращается, и из крайнего защитника делают клоуна», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
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