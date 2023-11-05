Мостовой: у «Крыльев Советов» хорошая команда, но в длинную дистанцию им тяжело

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что у «Крыльев Советов» хорошая команда, но на длинной дистанции команде тяжело.

«Не удивил результат. У «Крыльев» хорошая команда, но в итоге будут в середине таблицы. Потенциал того же «Краснодара» выше. В длинную дистанцию Самаре тяжело. «Краснодар» — молодцы: держатся и не упускают очки, где должны их забирать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в МИР РПЛ «Краснодар» вернулся на первую строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» остались на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка. Ближайшим преследователям «быков» является «Зенит», у которого 29 очков.