«Гавр» с Кузяевым вырвал победу у «Тулузы» на последних минутах матча Лиги 1

Сегодня, 5 ноября, прошёл матч 11-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Тулуза» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Гавр» одержал волевую победу над «Тулузой» со счётом 2:1, а российский полузащитник гостей Далер Кузяев провёл полный матч.

В самом конце первого тайма, на 45+3-й минуте, в ворота «Гавра» был назначен пенальти. Но игрок «Тулузы» Тейс Даллинга не реализовал 11-метровый удар, в результате первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 49-й минуте, у Даллинги был ещё один шанс открыть счёт во встрече, которым он на этот раз воспользовался. В концовке встречи, на 82-й минуте, Мохамед Байо сравнял счёт во встрече. В самом конце матча, на 90+3-й минуте, Мохамед Байо забил свой второй гол во встрече, который принёс «Гавру» победу со счётом 2:1.

После данного матча «Гавр» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 очков в 11 встречах. «Тулуза» же располагается на 14-й строчке, имея в своём активе 11 очков в 11 играх.