Чалов: перед первым голом «Пари НН» игроки ЦСКА остановились, увидев аут. Им верю больше

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что произошло при первом голе «Пари Нижний Новгород» в ворота армейцев в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, ЦСКА одержал волевую победу со счётом 3:2.

«Что было в первом голе? По ощущениям, наши футболисты остановились, решив, что аут. Им я больше верю», – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на 32-й минуте матча ЦСКА — «Пари НН» арбитры не зафиксировали уход мяча в аут. После этого Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции, набрав 20 очков за те же 14 встреч.