Чалов: не хочу сглазить Файзуллаева. Он большой молодец! Пусть дальше работает

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что 20-летний партнёр по команде Аббосбек Файзуллаев — большой молодец.

«Не хочу Файзуллаева сглазить. Он большой молодец! Пусть дальше работает», – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос принял участие в 13 матчах во всех турнирах за красно-синих, где забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в матче ЦСКА — «Пари НН» (3:2) голами у армейской команды отметились Чалов, Виктор Давила и мяч в свои ворота забил Иброхимхалил Юлдошев.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.