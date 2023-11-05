Рашфорд отсутствовал на праздничном ужине «МЮ» после победы в АПЛ из-за критики тен Хага

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отсутствовал на праздничном ужине команды после победы в матче 11-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0), сообщает Daily Mail.

Игроки «красных дьяволов» праздновали победу над «Фулхэмом», ужиная в эксклюзивном ресторане в Манчестере. Однако Рашфорд отсутствовал после того, как Эрик тен Хаг раскритиковал его решение пойти в клуб после поражения от «Манчестер Сити» (0:3).

К Бруну Фернандешу присоединились Гарри Магуайр, Мейсон Маунт, Скотт Мактоминей, Рафаэль Варан, Джонни Эванс и Лисандро Мартинес. Ужин в этом заведении обходится в сумму до € 1,4 тыс. В меню входят икра, омары, севиче, устрицы и суши.

После 11 сыгранных матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции с 18 очками.