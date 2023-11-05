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«Аякс» разгромил «Херенвен» и поднялся на 11-е место в Эредивизии

«Аякс» разгромил «Херенвен» и поднялся на 11-е место в Эредивизии
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 11-го тура нидерландской Эредивизии между «Аяксом» и «Херенвеном». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Стартовый свисток прозвучал в 18:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый гол был забит на 25-й минуте. С передачи Стивена Бергёйса отличился капитан «Аякса» Стивен Бергвейн. На 42-й минуте форвард Брайан Бробби увеличил преимущество хозяев. Перед перерывом гости отыграли один мяч благодаря усилиям Люка Брауэрса. На 84-й минуте третий мяч амстердамцев забил англичанин Чуба Акпом. На 90+3-й минуте он же оформил дубль.

После этой победы в активе «Аякса» стало 11 очков. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Стоит отметить, что амстердамцы имеют одну игру в запасе. «Херенвен» с десятью очками идёт на 13-м месте.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 18:45 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
4 : 1
Херенвен
Херенвен
1:0 Бергвейн – 25'     2:0 Бробби – 42'     2:1 Brouwers – 45+1'     3:1 Акпом – 84'     4:1 Акпом – 90+2'    
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