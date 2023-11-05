Головин стал вторым по результативности во французской Лиге 1 в этом сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 11-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (2:0) стал вторым по результативности в чемпионате, сообщает Opta Sports.

В нынешнем сезоне Александр в десяти сыгранных матчах французской Лиги 1 отметился пятью голами и двумя результативными передачами. По этому показателю Головин занимает второе место в этом сезоне. На первой позиции располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 10 результативных действий.

Кроме того, семью результативными действиями отметились защитник парижан Ашраф Хакими, игрок «Монпелье» Акор Адамс и нападающий «Ланса» Флорьян Сотока.

На данный момент после 11 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Монако» располагается на второй строчке с 23 очками. «Брест» находится на шестой позиции с 15 баллами.